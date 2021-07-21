Еще один участник Олимпиады-2020 попался на кокаине

Австралийского всадника Джейми Кермонда отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио после того, как в его организме были обнаружены следы кокаина

Джейми Кермонд не выступит в Токио / Фото: Getty Images

Накануне старта Олимпиады-2020 Кермонд сдал тест на допинг, но в организме спортсмена обнаружили не фармацевтические препараты, способствующие улучшению результатов, а следы наркотиков.

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Тем не менее, австралиец имеет право запросить вскрытие пробы Б. Если это случится в ближайшие дни и подозрения не подтвердятся, то у Джейми еще будет шанс выступить на первой для себя Олимпиаде.

Отметим, что это не первый случай отстранения от участия в Олимпиаде-2020 после обнаружения кокаина в организме спортсмена. На употреблении наркотиков попалась британская надежда на медаль Олимпиады-2020.

Также мы писали, что двух российских спортсменов поймали на допинге перед поездкой на Олимпиаду-2020. Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный допинг-тест, у них обнаружен мельдоний. Гребцы готовились выступить в Токио.