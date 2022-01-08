Потрясающая! Подкопаеву впечатлила гимнастка в США

Акробатика запредельного уровня – знаменитая спортсменка показала, какое шоу было у нее на ужин

Юлия Михайлова с Подкопаевой и ее мужем / Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 Лилия Подкопаева выразила восхищение цирковой артисткой и гимнасткой Юлией Михайловой, свидетельницей выступления которой стала во время ужина в одном из элитных отелей Майами-Бич.

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Михайлова порадовала публику, в рядах которой оказались Подкопаева и ее муж Игорь Дубинский, чудесами гибкости, стоя на руках.

"Горжусь своими друзьями. Потрясающая!" – написала Лилия Подкопаева о Юлии Михайловой у себя в сториз.

После выступления сексапильной Михайловой с ней сделали селфи Подкопаева и ее супруг.

Отметим, что Михайлова 10 лет сотрудничала с Цирком дю Солей. Выступала перед Елизаветой II и другими членами королевской семьи, удостоившись рукопожатия с принцем Гарри.

Что касается Лилии Подкопаевой, то, напомним, она уже много лет живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину.

Атланта же, где Лилия выиграла два олимпийских "золота", стала для нее вдвойне любимой после того, как там она познакомилась со своим третьим мужем Игорем Дубинским.

Лилия Подкопаева с мужем Игорем / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Ранее мы писали, что Подкопаева преподала Ломаченко урок с флагом в США.