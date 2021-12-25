Красавица: Лилия Подкопаева произвела фурор рождественским фото

Знаменитая украинская Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поздравила своих подписчиков с Рождеством. Вроде ничего особенного, но фанаты – в восторге

Лилия Подкопаева / Фото: Коллаж: Сегодня

Спортсменка просто сфотографировалась на фоне новогодней елки. Но поклонникам Лилии так понравился ее образ, что украинку просто забросали комплиментами в комментариях.

И вправду, взглянув на фото, и не скажешь, что нашей прославленной гимнастке 46 лет.

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Красавица

Наша золотая Лилия

Simply the best!

Такие и другие комплименты писали спортсменке в комментариях фанаты, сопровождая слова обилием смайликов в виде сердечек.

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