После 4 лет судов олимпийский чемпион доказал, что его допинг-пробу подменили

Известный итальянский ходок Алекс Швацер добился справедливости и может продолжить спортивную карьеру. 36-летний легкоатлет был оправдан окружным судом Больцано по делу о допинге, в рамках которого олимпийского чемпиона в ходьбе на 50 км дисквалифицировали на восемь лет.

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Алекс Швацер / Фото: Facebook

Допинг в крови Швацера обнаружили накануне Игр-2012 в Лондоне. В пробе итальянца, взятой 12 мая, были найдены анаболические стероиды. А за четыре дня до этого Швацер занял первое место на дистанции 50 км на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе, который проходил в Риме. Но его тут же дисквалифицировали. Золотая медаль перешла к австралийцу Джерреду Теленту, а серебряная награда ЧМ досталась украинцу Игорю Главану.

Алекс был дисквалифицирован итальянской антидопинговой комиссией и получил восемь месяцев тюрьмы условно. А в 2016 году, когда этот срок истекал, была проведена перепроверка результатов анализов, после чего Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Швацера еще на 8 лет. Однако же итальянский суд вынес вердикт, что в 2016 году пробы были подменены, и дело закрыли.

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"Я очень рад, что после четырех лет ожидания наконец настал день, когда справедливость восторжествовала. Я хотел бы закончить карьеру так, как хочу я, а не так, как хотели этого другие", — цитирует Швацера Suedtirol News.

Ранее мы писали, что благодаря допингу россиянина украинский силач стал дважды чемпионом Европы.

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