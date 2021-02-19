Після 4 років судів олімпійський чемпіон довів, що його допінг-пробу підмінили

Відомий італійський ходок Алекс Швацер домігся справедливості і може продовжити спортивну кар'єру. 36-річний легкоатлет був виправданий окружним судом Больцано у справі про допінг, в рамках якої олімпійського чемпіона в ходьбі на 50 км раніше дискваліфікували на вісім років.

Реклама

Алекс Швацер / Фото: Facebook

Допінг в крові Швацера виявили напередодні Ігор-2012 в Лондоні. У пробі італійця, взятій 12 травня, були знайдені анаболічні стероїди. А за чотири дні до цього Швацер посів перше місце на дистанції 50 км на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби, який проходив в Римі. Але його швидко дискваліфікували. Золота медаль перейшла до австралійця Джерреда Телента, а срібна нагорода ЧС дісталася українцеві Ігорю Главану.

Алекс був дискваліфікований італійської антидопінговою комісією і отримав вісім місяців в'язниці умовно. А в 2016 році, коли цей строк закінчувався, була проведена повторна перевірка результатів аналізів, після чого Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) відсторонило Швацер ще на 8 років. Однак зараз італійський суд виніс вердикт, що в 2016 році проби були підмінені, і справу закрили.

Реклама

Читайте також: Медаль шість років по тому: після жахливої аварії і безлічі операцій українець став призером Європи

"Я дуже радий, що після чотирьох років очікування нарешті настав день, коли справедливість восторжествувала. Я хотів би закінчити кар'єру так, як хочу я, а не так, як хотіли цього інші", – цитує Швацера Suedtirol News.

Раніше ми писали, що завдяки допінгу росіянина український силач став двічі чемпіоном Європи.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама