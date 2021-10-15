Полиция задержала мужа убитой легкоатлетки – он пустился в бега после ее смерти

Полиция арестовала супруга погибшей легкоатлетки Агнес Тироп, которая была найдена мертвой у себя дома накануне. Он является первым подозреваемым в убийстве

Агнес Тироп найдена мертвой у себя в доме / Фото: Getty Images

Местные СМИ сообщали, что спортсменка умерла в результате ножевых ранений, которые ей нанес муж. Сразу после этого мужчина пустился в бега, но быстро был пойман полицией.

"Подозреваемый арестован в Момбасе. Он был в бегах, когда его остановили", – сообщил агентству AFP руководитель расследования Джордж Киноти.

25-летняя спортсменка выиграла бронзовые медали на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов в беге на 10 000 метров, а также выиграла чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу 2015 года.

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Только в прошлом месяце на соревнованиях в Германии Тироп установила новый мировой рекорд на 10 км среди женщин, преодолев дистанцию за 30:01.

Этим летом бегунья представляла Кению на Олимпийских играх в Токио в беге на 5000 метров, где финишировала четвертой.