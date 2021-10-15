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Поліція затримала чоловіка вбитої легкоатлетки – він втік після її смерті

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 жовтня, 11:59
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Поліція заарештувала чоловіка загиблої легкоатлетки Агнес Тіроп, яка була знайдена мертвою у себе вдома напередодні. Він є першим підозрюваним у вбивстві
Агнес Тіроп знайдена мертвою у себе вдома
Агнес Тіроп знайдена мертвою у себе вдома / Фото: Getty Images

Місцеві ЗМІ повідомляли, що спортсменка померла в результаті ножових поранень, які їй завдав чоловік. Відразу після цього чоловік втік, але швидко був спійманий поліцією.

"Підозрюваний арештований в Момбасі. Він був у бігах, коли його зупинили", – повідомив агентству AFP керівник розслідування Джордж кінотему.

25-річна спортсменка виграла бронзові медалі на чемпіонатах світу 2017 і 2019 років в бігу на 10 000 метрів, а також виграла чемпіонат світу з легкоатлетичного кросу 2015 року.

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Тільки минулого місяця на змаганнях в Німеччині Тіроп встановила новий світовий рекорд на 10 км серед жінок, подолавши дистанцію за 30:01.

Цього літа бігунка представляла Кенію на Олімпійських іграх в Токіо в бігу на 5000 метрів, де фінішувала четвертою.

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