Поліція затримала чоловіка вбитої легкоатлетки – він втік після її смерті

Місцеві ЗМІ повідомляли, що спортсменка померла в результаті ножових поранень, які їй завдав чоловік. Відразу після цього чоловік втік, але швидко був спійманий поліцією.
"Підозрюваний арештований в Момбасі. Він був у бігах, коли його зупинили", – повідомив агентству AFP керівник розслідування Джордж кінотему.
25-річна спортсменка виграла бронзові медалі на чемпіонатах світу 2017 і 2019 років в бігу на 10 000 метрів, а також виграла чемпіонат світу з легкоатлетичного кросу 2015 року.
Тільки минулого місяця на змаганнях в Німеччині Тіроп встановила новий світовий рекорд на 10 км серед жінок, подолавши дистанцію за 30:01.
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Цього літа бігунка представляла Кенію на Олімпійських іграх в Токіо в бігу на 5000 метрів, де фінішувала четвертою.