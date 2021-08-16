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Паралимпиец из Грузии избил охранника в Токио – он сделал замечание за распитие алкоголя

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 августа, 12:37
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Паралимпийские игры еще на начались, но уже обрастают скандалами. Спортсмен-паралимпиец из Грузии был арестован в понедельник по обвинению в нападении на охранника в отеле в Токио
Паралимпиада в Токио стартует 24 августа
Паралимпиада в Токио стартует 24 августа / Фото: Reuters

Дзюдоист, прибывший в Японию для участия в Паралимпийских играх, которые стартуют 24 августа, обвиняется в нападении на 60-летнего охранника.

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Агентство kyodonews сообщает, что спортсмен толкнул охранника во время ссоры, в результате чего тот упал и получил перелом ребер.

По словам источника, спортсмен находился на карантине в отеле после того, как у члена грузинской команды оказался положительный результат на COVID-19.

Охранник получил травму после того, как предупредил обвиняемого и еще нескольких членов грузинской команды о том, что они шумели утром, когда выпивали. Вероятно, он имел ввиду спиртные напитки.

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Ожидается, что дзюдоист будет исключен из числа участников Паралимпийских игр и вернется домой.

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