Паралімпієць з Грузії побив охоронця в Токіо – він зробив зауваження за розпивання алкоголю

Паралімпійські ігри ще на почалися, але вже обростають скандалами. Спортсмен-паралімпієць з Грузії був арештований в понеділок за звинуваченням у нападі на охоронця в готелі в Токіо

Паралімпіада у Токіо стартує 24 серпня / Фото: Reuters

Дзюдоїст, який прибув до Японії для участі в Паралімпійських іграх, які стартують 24 серпня, звинувачується в нападі на 60-річного охоронця.

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Агентство kyodonews повідомляє, що спортсмен штовхнув охоронця під час сварки, в результаті чого той впав і отримав перелом ребер.

За словами джерела, спортсмен перебував на карантині в готелі після того, як у члена грузинської команди виявився позитивний результат на COVID-19.

Охоронець отримав травму після того, як попередив обвинуваченого і ще кількох членів грузинської команди про те, що вони шуміли вранці, коли випивали. Ймовірно, він мав на увазі спиртні напої.

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Очікується, що дзюдоїст буде виключений з числа учасників Паралімпійських ігор і повернеться додому.