13 августа 12’
Шахтер 0
Металлист 1925 0
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
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На Паралимпийские игры в Токио отравились 143 спортсмена

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
13 августа, 19:19
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Уже 24 августа в Токио стартуют XVI летние Паралимпийские игры, на которых выступят 143 украинские спортсмены в 15 видах спорта
Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины

24 августа 2021 года начинаются XVI летние Паралимпийские игры – седьмые по счету для национальной паралимпийской сборной Украины.

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Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта (в том числе 2-х дебютных).

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Национальная паралимпийская сборная команда Украины будет представлена ​​143 спортсменами, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

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Сборная команда Украины образца 2021 року будет участвовать в Токио-2020 в 15 из 22 видов спорта, представленных на Паралимпийских играх.

Это – бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.

Украина дебютирует в трех видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон, тхэквондо, два из которых – бадминтон и тхэквондо – впервые вошли в программу Паралимпийских игр.

Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:

  • Плавание – 40
  • Легкая атлетика – 32
  • Академическая гребля – 9
  • Фехтованию на колясках – 9
  • Теннис настольный – 8
  • Пауэрлифтинг – 8
  • Дзюдо – 8
  • Голбол (мужская команда) – 7
  • Пулевая стрельба – 7
  • Паратриатлон – 5
  • Параканое – 4
  • Тхэквондо – 3
  • Стрельба из лука – 3
  • Бадминтон – 1
  • Велоспорт – 1

Паралимпийские Игры в Токио состоятся с 24 августа по 5 сентября.

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И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Александрия
3
3:2
6
6
Шахтер
3
6:3
6
7
Металлист 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Пятница, 13 августа
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Суббота, 14 августа
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Понедельник, 23 августа
19:30
Пятница, 27 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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Паралимпиада в Токио
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Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
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