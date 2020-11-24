"От музыки Майкла Джексона из меня идет огонь": гимнастка Виктория Оноприенко ждет чемпионат Европы

Юная украинка рассказала о трудностях подготовки к домашнему турниру в условиях карантина

Уже послезавтра в Киеве стартует 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. В отсутствие в сборной Украины Влады Никольченко сразу несколько девчат готовы ее заменить в роли лидера. Одна из них – Виктория Оноприенко. Перед стартом турнира мы поговорили с хрупкой 17-летней киевлянкой.

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Девушка сдерживает свои эмоции перед выступлениями, но видно, что жаждет проявить себя на ковре.

- Настроение, конечно же, хорошее, боевое. Ведь мы очень долго ждали этот турнир. Теперь нужно выйти на ковер, собраться и очень круто представить свою страну. Хочется подняться вместе с флагом Украины на первое место и услышать гимн.

- Опасений нет по поводу своей формы?

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- Есть немного. Все-таки у нас долго не было соревнований. После паузы трудно концентрироваться и поддерживать себя в ритме, который был, скажем, год назад, когда мы выступали едва ли не каждую неделю.

- То есть, лучше соревноваться, чем тренироваться?

- Я люблю и тренировки. Но выступление для меня – это праздник. Мне нравится достигать хороших результатов и доказывать, что я не зря днями работаю в зале.

- Что нового, особенного увидим в твоих выступлениях?

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- Хотелось бы показать все свои программы. Но, наверное, самая любимая – с мячом под композицию Майкла Джексона. У меня от нее появляется драйв и, я бы даже сказала, изнутри идет огонь!

- Как вы подбираете музыку для выступлений?

- Общаемся с тренерами, обсуждаем, кому какие композиции нравятся. Конечно, тренер подсказывает, какая музыка каждому больше подходит для выражения, и даже, какая делает тебя более благородной.

- Через какие трудности пришлось пройти в последние месяцы?

- Если честно, у нас – очень длительные тренировки, мы очень устаем. Часто болит стопа, колено или бедро. Для восстановления нужно отдохнуть, а времени у нас на это нет. Иначе – не получишь хороший результат. Порой нам на неделю-две уменьшают нагрузки, могут убрать какой-то элемент, например, прыжки. При этом поддерживаем себя в форме и даем возможность отойти от травм.

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- Обращаете внимание на отсутствие россиянок и девочек из нескольких других сильных держав?

- Нет. К нам и так приедут достаточно сильных команд, гимнастки которых входят в число сильнейших. Так что конкуренция будет приличная.

- Кто тебя будет вдохновлять на успех?

- Вся семья меня поддерживает и в радости, и в трудные моменты. Родители и брат – всегда рядом со мной.

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