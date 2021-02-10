Олимпийский чемпион вызвал нардепа один на один. И пожалел

Олимпийский чемпион Рио-2016 гимнаст Олег Верняев и серебряный призер Игр, борец и народный депутат Жан Беленюк устроили разборки после бани.

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Спортсмены сначала устроили заплыв в снегу.

"Вы все интересовались где делся Верняев. Мне удалось его отыскать! Оказывается, он активно готовится к Олимпиаде в Токио-2021, экспериментируя с различными видами спорта", – подписал свое видео в Instagram Жан.

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"Вы думаете, почему меня так долго не было в Instagram? Вот вам совет на будущее – никогда не зовите чемпиона мира по греко-римской борьбе "раз на раз", – это уже пост Верняева. Олег решил бороться с Беленюком и тут же пожалел об этом.

Ранее мы писали, что на Олимпиаде в Токио спортсменам выдадут тысячи презервативов. И при этом атлетам запрещено контактировать друг с другом.

Напомним, изначально Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но ее перенесли на лето-2021. Игры, если их снова не перенесут, пройдут с 23 июля по 8 августа.

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