Новый лидер сборной! 16-летняя гимнастка выиграла Кубок Дерюгиной. Наш репортаж

Каковы бы ни были организационные недостатки во время проведения Кубка Дерюгиной, они не отменяют достижений самих спортсменок. А их было немало, причем довольно неожиданных.

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Главным сюрпризом стала Виктория Оноприенко: 16-летняя гимнастка получила главный титул абсолютной чемпионки соревнований, а также "золото" в финале с обручем и "серебро" с лентой. Когда месяц назад Вика выиграла чемпионат Украины, казалось, что это исключение из правил. К тому же видео оттуда были недоступны, чтобы увидеть все собственными глазами. Однако, похоже, это не случайность: Оноприенко действительно вырвалась в лидеры сборной. По крайней мере, на сегодня она имеет наилучшую послекарантинную форму из четырех наших топ-гимнасток и наиболее уверенно выполняет новые упражнения.

"Карантин трудно проходил, но, возможно, он пошел мне на пользу. Сейчас у меня все получается, я в форме и хочу доказывать, что я лучшая, – поделилась с "Сегодня" юная чемпионка, согласившись, что в отмене Олимпийских игр из-за пандемии есть и свои плюсы. – Мы занимались и дома, и на улице. Я ни одного дня не пропустила. Каждый день у меня было по две тренировки. Неважно – дома или в зале – я держала себя в форме и верила, что будут соревнования. Я очень рада, что нам дали возможность провести этот турнир".

Вика рассказывает, что Ирина Дерюгина контролировала тренировки и тогда, когда они были онлайн в начале карантина, но добавляет, что "если ты человек своего дела, ты должна контролировать себя сама".

Виктория и раньше достаточно ярко о себе заявляла и считалась одной из сильнейших в команде, но настолько выделилась среди остальных впервые. Но конкуренция за потенциальную поездку на Олимпийские игры у нее серьезная. Из карантина все выходят по-разному, поэтому списывать кого-то на первом же старте нет смысла – кто-то может прийти в норму в иное время.

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У нашей привычной №1 Влады Никольченко этот сезон начинался довольно нестабильно и до пандемии, а карантин только все усложнил. Иногда она казалась совсем растерянной на ковре, предметы валились с рук, элементы были неустойчивыми. Но периодически прошлая Влада вырывалась наружу и снова поражала напористостью. После 5-го места в многоборье на следующий же день Влада выиграла финал с булавами, предметом, который принес ей "бронзу" чемпионата мира прошлого года. Поэтому ее пробивная натура никуда не делась, просто еще не перезагрузилась до конца.

Кристина Пограничная тоже еще не возобновила свой максимум. Значительную часть карантина она посвятила подготовке к ВНО (которое, кстати, сдала на высокие баллы), поэтому приступила к тренировкам чуть позже. Львовянка единственная из украинок не прошла в финалы Гран-при: как и Влада, она не справилась со сложностью упражнений, половина из которых – новые постановки, и заняла лишь 6-е место. В воскресенье ей дали шанс выступить вне конкурса, но на первом же упражнении с обручем Христя неудачно упала и повредила ногу, поэтому следующие ее выходы пришлось отменить.

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Еще одна украинка Ева Мелещук остановилась в шаге от пьедестала в многоборье и стала второй после Оноприенко в финале с обручем и третьей в мяче.

Единственными нашими серьезными конкурентками, которые смогли приехать в Киев, были белоруски Алина Горносько и Анастасия Салос. На двоих они собрали 9 из 15 индивидуальных медалей, включая две золотые награды Алины – с мячом и лентой. В Беларуси карантина не было, поэтому ситуация не оказала большое влияние на рабочий процесс. "Мы закрылись во Дворце художественной гимнастики и жили и тренировались там. Не выходили на улицу неделями и даже месяцами", – рассказала Горносько.

Алина Горносько и Анастасия Салос:

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В группах конкуренции почти не было, их всего-то было три, поэтому медаль обеспечивалась автоматически. Наша сборная собрала все "золото", обыграв Израиль и второй состав команды Украины. "Сине-желтых" групповичек мы в этом сезоне увидели впервые, как и их потенциальные олимпийские упражнения (хотя мы еще не знаем наверняка, останутся ли они до Токио). Украина в этом плане пошла по классическому пути во всех смыслах слова и выбрала для постановки с обручами и булавами "Лебединое озеро" Чайковского, которое фаны гимнастики и не только уже заслушали до дыр, а для мячей ради контраста – электронную музыку от Nero и ZHU.

Кубок Дерюгиной всегда был одной из стартовых точек соревнований сезона и для многих – турниром премьер. Поэтому он таким и остался, несмотря на карантинные отсрочки и своего рода второе начало сезона. А через два месяца узнаем, насколько убедительной была Украина-организатор в необычном для себя карантинном режиме и позволит ли ситуация в стране и в мире безопасно принять и отправить назад более чем в два раза большую делегацию иностранных гостей, чем на прошлой неделе.

Результаты Гран-при "Кубок Дерюгиной"

Многоборье:

1. Виктория Оноприенко (Украина) 92.55

2. Алина Горносько (Беларусь) 92.5

3. Анастасия Салос (Беларусь) 91.85

4. Ева Мелещук (Украина) 91.15

5. Влада Никольченко (Украина) 89.6

6. Кристина Пограничная (Украина) 87.8

Финалы

Обруч:

1. Виктория Оноприенко (Украина) 23.65

2. Ева Мелещук (Украина) 22.65

3. Анастасия Салос (Беларусь) 22.65

Мяч:

1. Алина Горносько (Беларусь) 25.5

2. Анастасия Салос (Беларусь) 24.75

3. Ева Мелещук (Украина) 24.2

Булавы:

1. Влада Никольченко (Украина) 25.6

2. Анастасия Салос (Беларусь) 24.6

3. Алина Горносько (Беларусь) 23.65

Лента:

1. Алина Горносько (Беларусь) 23.2

2. Виктория Оноприенко (Украина) 21.8

3. Анастасия Салос (Беларусь) 21.7

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