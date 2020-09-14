Революция без масок: мы побывали на полузакрытом Кубке Дерюгиной

Спасти гимнастику! Спасти человечество! Такие громкие и драматические лозунги стали девизом юбилейного 25-го Кубка Дерюгиной. Многострадальный турнир по художественной гимнастике, который традиционно проходит в марте в честь дня рождения легенды этого вида спорта Альбины Дерюгиной, в 2020-м несколько раз переносили из-за карантина. И вот наконец главные его организаторы – Ирина Дерюгина и Ириша Блохина – добились своего.

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Пятидневные соревнования в киевском Дворце спорта стали первым международным стартом по гимнастике с начала карантина в марте (если не учитывать онлайн-турнир, организованный Россией в июне). Все соревнования, включая, конечно, Олимпийские игры и квалификационные этапы Кубка мира и континентальных чемпионатов, были перенесены. И никто ничего проводить в ближайшее время не собирается: до конца года в "художественном" календаре FIG (Международной федерации гимнастики) стоит лишь одинокий и упрямый Киев, который надеется, что в ноябре ему таки дадут провести чемпионат Европы, запланированный еще на весну.

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Учитывая голод фанов и длительное отсутствие соревновательной (а чаще и тренировочной) практики у самых гимнасток, можно понять, почему в спортивных кругах настолько эмоционально восприняли возвращение хоть какого-нибудь экшена. Особенно своей ролью в возобновлении сезона гордится наше гимнастическое руководство. Участницы и спортивные чиновники – и наши, и гости из других стран – благодарили Дерюгиных за их смелость, а украинские болельщики в основном положительно оценили организацию. Звучало даже слово "революция".

"Мы боремся за сохранение спорта, – уверена Ириша Блохина. – Команда Израиля сказала хорошую фразу: "Вы делаете это для человечества". Это глубже, чем просто соревнования".

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Во время церемонии открытия расчувствовалась и ее мама Ирина Дерюгина: "Художественная гимнастика объединяет сумасшедших женщин, которые целыми днями сидят в зале, с утра до ночи. Ни в одном виде спорта не работают так, как "художницы". Пока COVID стоял, вся художественная гимнастика мира работала и тренировалась. Только здоровый дух помогает преодолеть все болезни".

Ириша Блохина, Альбина и Ирина Дерюгины

Ирина Ивановна также добавила, что "в художественной гимнастике нет ни одного случая COVID", хотя это не совсем так. Возможно, она имела в виду Украину, но как минимум белоруска Екатерина Галкина, многократная призерка чемпионатов мира, им переболела точно и, по словам ее партнерши по сборной Анастасии Салос, только сейчас начала чувствовать вкусы и запахи.

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Но не стоит забывать, что с возвращением спорта, тем более не очень коммерческой художественной гимнастики, во многих странах, в частности тех, где ситуация с коронавирусом стабильнее нашей, не спешат не просто так.

Далеко не все могут себе позволить создавать для соревнований "пузыри".

Далеко не все могут себе позволить создавать для соревнований "пузыри", как в теннисе или в некоторых футбольных и баскетбольных лигах. Также не все готовы брать на себя ответственность за здоровье участников и всех причастных к соревнованиям и продумывать дополнительные протоколы безопасности, как в легкой атлетике и фигурном катании (которое возвращается очень постепенно). Между тем водные виды спорта, каратэ и, например, стрельба в основном до сих пор стоят на паузе. Поэтому "художницы" в этой беде не одиноки.

Кубок Дерюгиной позиционировался как репетиция чемпионата Европы (если он таки состоится в этом году, а не сместится на следующий, как все другие континентальные первенства) и должен был показать готовность Украины, которая продолжает устанавливать коронавирусные антирекорды, принимать такого рода соревнования. Однако меры безопасности были не столь мощные, как эмоциональная и спортивная составляющие.

Меры безопасности были не столь мощные, как эмоциональная и спортивная составляющие.

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Обязательного тестирования перед началом турнира не было. Тест сдавали только те участницы, чьи страны обязывают это сделать для въезда в Украину. Главная судья соревнований Лидия Виноградная объяснила, что это не входит в обязанности организаторов: "За это отвечают национальные федерации. Они подают заявки, а мы даем им рекомендации, каким образом они могут попасть на территорию Украины и покинуть ее. Именно с планированием поездки домой у некоторых стран были сложности. К примеру, недавно Украина попала в "красную зону" в Швейцарии, и спортсменкам, чтобы вернуться назад, нужно было бы отсидеть 14 дней в карантине. А поскольку их девочки маленькие, у них школа, то они не смогли приехать. То же самое с Грецией и Венгрией. Некоторые страны сказали, что они просто еще физически не готовы принять участие в соревнованиях: у них долго были закрыты залы, и они не могли тренироваться. Так было с Румынией, а также группой из Польши. Россия не планировала приехать, а на чемпионат Европы ее представительницы пока тоже не заявились".

Всем, кто заходил на арену, проверяли температуру. Если бы у кого-то возникли симптомы заболевания, его бы отправили домой или в номер и сделали тест. Но уже внутри на наиболее простые и базовые элементы защиты мало кто обращал внимания. Люди в масках были, как тот Уолли из известной игры, – их приходилось долго и внимательно выискивать в толпе, ведь они явно были в меньшинстве. Даже среди судей, тренеров и официальных лиц, в том числе главных лиц турнира – семьи Дерюгиных, от Ириши до 88-летней Альбины Николаевны. Хотя в финальный день о масках вспомнило больше людей, таких все равно были единицы. Из позитивного: в судейской коллегии, которая на этом турнире вдвое меньше привычной, на столах стояли антисептики, а проходить к своим местам должны были через зал, а не по тренировочной площадке, как раньше: чтобы не пересекаться с гимнастками вплотную.

Диктор в зале время от времени напоминала, что надо сохранять дистанцию: "Сядьте через один стул!" Но слушали ее не все. Что ожидаемо, когда лидеры и авторитеты сборной (и даже маскот-единорог по имени Лаки тоже!) не соблюдают эти же правила и не показывают пример. От объятий и поцелуев тренеры не отказались. И да, формально соревнования проходили без зрителей, но на трибунах, особенно в популярном 2-м секторе, разместилось немало участников Кубка (а всего за 5 дней выступило более 400), гимнасток и тренеров из спортивных школ и гостей, которых разрешили пригласить. В частности, в субботу приходил борец и депутат Жан Беленюк, а также бронзовая призерка Рио-2016 Анна Ризатдинова, которая была ведущей церемонии открытия.

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