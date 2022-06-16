Наплевали на тысячи смертей. Российских спортсменов допустили к соревнованиям

Единство международных спортивных организаций дало трещину. Федерацию бобслея России восстановили в своих правах

Федерацию бобслея России восстановили в правах / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская агрессия России против Украины продолжается более трех месяцев. Каждый день гибнут мирные граждане, старики и дети. Российские ракеты стирают с лица земли украинские города и села.

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Но некоторые международные федерации стараются не замечать зверства российской военщины. Для них по прежнему "спорт вне политики".

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона упразднил решение о временном отстранении российской федерации. Об этом сообщают российские СМИ.

С начала полномасштабного вторжения Международная федерация бобслея отстранила российских спортсменов от соревнований. Запрет действовал до июля этого года. Российские чиновники не смирились с этим решением и подали апелляцию.

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"О спортсменах в решении трибунала не было сказано, ведь мы подавали иск предметно именно по поводу временного отстранения нашей федерации. Понятно, что если бы отстранение, например, продолжалось, то мы как федерация не смогли бы заявить спортсменов на международные старты. Даже если против нас будут принимать какие-либо дальнейшие шаги, мы можем апеллировать к решению коллег из международной федерации", – приводит слова генерального секретаря ФБР Сергея Пархоменко Суспільне.Спорт.

Ранее сообщалось, что Россию восстановили в правах в санном спорте.

Напомним, Федерация бобслея и скелетона Украины призвала выкинуть Россию из системы мирового спорта. Каждый гражданин с российским паспортом обязан нести ответственность за преступления своей власти.

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