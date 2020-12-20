На Рождество – в купальнике: Белодед похвасталась фото из Доминиканы

Знаменитая украинская спортсменка Дарья Белодед не устает делиться со своими поклонниками привлекательными фотографиями. Сейчас 20-летняя дзюдоистка отдыхает в Доминиканской Республике, где вовсю готовятся к Рождеству. На днях Белодед показала райские тренировки на пляже.

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Теперь Даша похвасталась в соцсетях несколькими фотографиями в купальнике с коктейлем в руке, сделав под ними романтическую подпись. Так и хочется сказать: "Хорошо там, где Белодед".

"Умиротворение души. Место, где не хочется ни о чем думать, хочется просто любоваться бушующим океаном, шикарным пляжем с белым песком и качающимися от ветра пальмами..."

Также девушка показала короткий видеоролик, на котором видно готовность отелей к скорому Рождеству.

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Напомним, Дарья является одной из самых известных украинских спортсменок в мире. В возрасте 19 лет она уже дважды побеждала на чемпионатах мира в весовой категории до 48 кг.

Ранее Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка.

Смотрите, как Даша развлекается в Доминиканской Республике:

Дарья Белодед в Доминикане

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