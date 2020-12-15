Дзюдоистка Белодед показала райские тренировки на пляже

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед залечивает душевные раны на одном из самых популярных курортов мира. Накануне Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Кроме того, 20-летняя киевлянка находит время не только лежать на пляже в Доминикане, но и тренироваться.

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Об этом одна из самых популярных украинских спортсменок рассказала на своей странице в Instagram.

"Получаю удовольствие от тренировок в раю", – подписала Белодед серию фотографий в кимоно с подружкой по команде Аллой Радченко. "Круто", – одной из первых ответила олимпийская призерка-легкоатлетка Ольга Саладуха, которая недавно стала народным депутатом.

Кроме физических упражнений, девушки, конечно же, находят время расслабиться на белом песочке на пляже.

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А вечерком Даша решила показать свою растяжку у столба на набережной. Почему бы и не повеселиться, если никому не мешаешь:

Дарья Белодед в Доминикане

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Смотрите, как Даша встретила на киевских улицах всадника:

Дарья Белодед на автомобиле обгоняет всадника Видео: Instagram

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