Мой Херсон вам в рот не влезет – Беленюк пригрозил оккупантам

Олимпийский чемпион Токио-2020 дал понять российским войскам, что они подавятся Херсоном, который временно оккупировали

Беленюк верит, что скоро Херсон будет освобожден / Фото: REUTERS

С первых дней войны олимпийский чемпион Жан Беленюк помогает украинским воинам бить врага. Недавно Жан организовал поставку внедорожников для украинской армии на передовой.

Но даже в такое тяжелое время спортсмен не теряет чувство юмора. Беленюк решил поддержать жителей Херсона, который временно находится в оккупации. Борец запостил в Instagram фото в забавной футболке, на которой нарисован один из символов Херсонщины – арбуз, а над ним подпись: "Мой Херсон вам в рот не влезет".

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"Май. Время переходить на футболки", – подписал снимок чемпион Токио-2020.

Кстати, мы недавно писали с каким трудностями столкнулся Беленюк на блокпосту. Спортсмену пришлось даже сказать пароль "Паляниця", чтобы его пропустили.

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Мы также сообщали, что у борца Жана Беленюка очень много вопросов к президенту НОК Украины Сергею Бубке. Чемпиона Игр-2020 возмущало длительное молчание представителей Национального олимпийского комитета Украины после начала войны.