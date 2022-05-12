Мій Херсон вам у рот не влізе – Беленюк пригрозив окупантам

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 дав зрозуміти російським військам, що вони подавляться Херсоном, який тимчасово окупували

Беленюк вірить, що скоро Херсон буде звільнений

З перших днів війни олімпійський чемпіон Жан Беленюк допомагає українським воїнам бити ворога. Нещодавно Жан організував постачання позашляховиків для потреб української армії на передовій.

Але навіть у такий тяжкий час спортсмен не втрачає почуття гумору. Беленюк вирішив підтримати жителів Херсона, який тимчасово перебуває в окупації. Борець запостив в Instagram фото у смішній футболці, на якій намальований один із символів Херсонщини – кавун, а над ним підпис: "Мій Херсон вам в рот не влізе".

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"Травень. Час переходити на футболки", – підписав знімок чемпіон Токіо-2020.

До речі, ми нещодавно писали, з якими труднощами зіткнувся Беленюк на блокпості. Спортсменові довелося навіть сказати пароль "Паляниця", щоб його пропустили.

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Ми також повідомляли, що борець Жан Беленюк має дуже багато питань до президента НОК України Сергія Бубки. Чемпіона Ігор-2020 обурювало тривале мовчання представників Національного олімпійського комітету України після початку війни.