Беленюка тормознули на блокпосту: пришлось сказать "паляниця" (видео)

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк запостил шуточное видео в соцсетях.
Знаменитый спортсмен проезжает мимо двух мальчиков с украинским флагом и между ними происходит такой диалог:
- Хлопцы, тут у вас блокпост?
- Да.
- Что нужно говорить?
- Паляниця.
- Все понял. Паляниця. Тогда я поехал?
- Хорошо, езжайте.
- Спасибо.
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April 25, 2022
Ранее мы писали, что Беленюк организовал поставку внедорожников для потребностей украинской армии на передовой. Авто пригоняют из-за границы.
Мы также сообщали, что борец Жан Беленюк имеет очень много вопросов к президенту НОК Украины Сергею Бубке. Чемпиона Игр-2020 возмущало длительное молчание представителей Национального олимпийского комитета Украины после начала войны.