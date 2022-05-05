Министр молодежи и спорта наехал на Беленюка из-за посещения Бучи и Гостомеля

Вадим Гутцайт заявил, что два депутата-спортсмена блокируют его законопроекты в Верховной Раде

Вадим Гутцайт высказался об Ольге Саладухе и Жане Беленюке

В начале апреля украинский депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк наведался в Бучу и Гостомель, которые были освобождены от фашистов. Там он сделал фотографию на фоне сожженного самолета "Мрия".

Впрочем, его действия вызвали негодование у Министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. В интервью XSport политик упрекнул "спортсменов в Верховной Раде" в том, что они не голосуют за законопроект о развитии частных или государственных спортивных клубов.

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"Война открыла много новых лиц, которые реально помогают. Но есть и другие люди… Я смотрю на наших спортивных депутатов, которые хвастаются фото Бучи и Ирпеня после освобождения, где уже стоит украинская армия и люди возвращаются жить. Они хвастаются фотографиями в Facebook и рассказывают, что нам делать, а потом отменяют наши законопроекты. Наши два спортивных депутата меня уже два года упрекают, что я ничего не делаю.

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Это касается развития частных и государственных спортивных клубов. Это направление мы вместе с ними отрабатывали, у нас была создана группа, мы вместе с ними работали. Но, к сожалению, эти лица все больше открываются. Нам и смешно, и грустно, что рядом есть спортсмены, которые не помогают в такое время, а рушат то, что было сделано за эти года. Они раскачивают нашу спортивную лодку, которая идет к победе на своем фронте. Бог им судья".

Из спортсменов также в Верховной Раде работает бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха. Экс-спортсменка также критикует действия министра.