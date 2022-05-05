Міністр молоді та спорту наїхав на Беленюка через візит до Бучі та Гостомеля

Вадим Гутцайт заявив, що два депутати-спортсмена блокують його законопроєкти у Верховній Раді

Вадим Гутцайт висловився про Ольгу Саладуху та Жана Беленюка

На початку квітня український депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк навідався до Бучі та Гостомелю, які були звільнені від фашистів. Там він зробив фотографію на тлі спаленого літака "Мрія".

Втім, його дії викликали обурення у Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. В інтерв'ю XSport політик дорікнув "спортсменам у Верховній Раді", що вони не голосують за законопроєкт про розвиток приватних або державних спортивних клубів.

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"Війна відкрила багато нових осіб, які реально допомагають. Але є й інші люди… Я дивлюсь на наших спортивних депутатів, які хвалиться фото Бучі та Ірпеня після звільнення, де вже стоїть українська армія та люди повертаються жити. Вони вихваляються фотографіями у Facebook і розповідають, що нам робити, а потім скасовують наші законопроєкти. Наші два спортивні депутати мені вже два роки дорікають, що я нічого не роблю.

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Це стосується розвитку приватних та державних спортивних клубів. Цей напрямок ми разом з ними відпрацьовували, у нас була створена група, ми разом із ними працювали. Але, на жаль, ці особи дедалі більше відкриваються. Нам і смішно, і сумно, що поряд є спортсмени, які не допомагають у такий час, а руйнують те, що було зроблено за ці роки. Вони розгойдують наш спортивний човен, який іде до перемоги на своєму фронті. Бог їм суддя".

Зі спортсменів також у Верховній Раді працює колишня легкоатлетка Ольга Саладуха. Ексспортсменка також критикує дії міністра.