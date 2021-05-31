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История о моей аварии – ложь! Баюл рассказала про скандальное ДТП в нетрезвом состоянии

Елена Павлова Елена Павлова
31 мая, 10:52
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл вспомнила историю из своего прошлого и отметила, что давно завязала с алкоголем
Оксана Баюл за рулем
Оксана Баюл за рулем / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка 1994 года в одиночном катании Оксана Баюл вспомнила автомобильную аварию, в которую украинская фигуристка попала в США в 1997 году. Тогда в СМИ сообщалось, что спортсменка угодила в ДТП в состоянии алкогольного опьянения и была осуждена на условный срок.

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"Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал! Я никогда и не перед кем не извиняюсь за то, кем являюсь. Что касается алкоголя в прошлом, то я это бросила. Никто не идеален. Не судите, пока сами не окажетесь на моем месте. Известная история о моей аварии в 1997-м — это ложь. Я читаю статьи тех времен и смеюсь. Все говорят от моего имени, кроме меня самой. Я понятия не имела, какие люди меня окружали в то время", — написала Баюл в Instagram

Ранее Баюл ответила россиянке на обвинение в наркозависимости.

А детское фото Оксаны Баюл с мамой растрогало пользователей соцсетей. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поздравила с днем рождения своего родного человека, которого забрали слишком рано.

Оксана Баюл и ее дочка Видео: Instagram
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