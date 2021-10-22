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Фейк! Боевики Талибана не отрезали голову волейболистке

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 октября, 20:07
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Брат волейболистки Махджабин Хакими заявил, что девушка умерла в августе, а причина смерти – самоубийство
С 2015 года Хакими работала в полиции
С 2015 года Хакими работала в полиции

Сегодня появилась информация, что боевики Талибана обезглавили афганскую волейболистку Махджабин Хакими из национальной сборной страны.

Эту новость распространили ведущие мировые сайта. На нее даже отреагировали в Международной федерации волейбола. Но докопаться до истины взялся лишь индийский сайт Alt News.

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Журналисты нашли брата Махджабин, который рассказал, что произошло на самом деле.

"Она не была убита талибами. Смерть Махджабин наступила 6 августа, а ее тело было найдено в ванной в доме ее жениха в Кабуле. Он утверждал, что Махджабин совершила самоубийство. Однако наша семья подозревает, что к смерти Махджабин причастны родственники ее жениха", – сказал брат спортсменки Скандар.

Читайте также: Расстреливали и отрезали руки: Талибан использовал футбол для массовых казней

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Родственники также поделились фотографией памятника на могиле девушки, где указано имя и настоящая дата смерти.

Девушке было 25 лет. С 2015 года она работала в Министерстве внутренних дел.

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Ранее мы писали, что футболистки сборной Афганистана прячутся от талибов.

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