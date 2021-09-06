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Расстреливали и отрезали руки: Талибан использовал футбол для массовых казней

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
6 сентября, 15:04
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Предыдущий период правления "Талибана" в Афганистане с ужасом вспоминают местные жители. Деспотический режим коснулся даже спорта, а стадион превратился в место массовых казней
Талибы расстреливали людей на футбольном поле
Талибы расстреливали людей на футбольном поле / Фото: REUTERS

Утверждалось, что футбол был запрещен во время правления талибов в Афганистане в период с 1996 по 2001 год, но современные свидетельства доказывают, что это не так.

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Директор Международной обсерватории по изучению терроризма Карлос Игуалада, написавший книгу "Терроризм и спорт", рассказывал, что талибы использовали футбол в собственных целях.

"Футбол был одним из видов спорта, который использовался режимом Талибана в период с 1996 по 2001 год для привлечения граждан, и в некотором смысле он стал полезным инструментом для донесения их идей обществу", – рассказывал Игуалада изданию Marca.

Однако, в то время стадион в Кабуле был страшным местом. Прямо во время матчей мужчин и женщин расстреливали на футбольном поле. Другим – ампутировали конечности или забрасывали камнями.

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Тяжесть преступления была разной – от грабежа и супружеской измены до убийства. Талибы использовали публичные казни, чтобы "бороться с преступностью". Как мы писали ранее, футболистки сборной Афганистана прячутся от талибов.

Талибы выстраивали осужденных на линии ворот, а затем расстреливали с 11-метровой отметки. Также на ворота подвешивали отрубленные руки или ноги воров.

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Бывший капитан сборной Афганистана Мохаммад Исак вспоминал одну из тренировок во времена режима талибов.

"Мы сделали разминку и пошли отрабатывать удары. Когда я поднял бочку в центре поля, то обнаружил в ней шесть ампутированных рук.

Я был шокирован. Я покинул тренировку и поехал домой. Две недели меня тошнило", – рассказывал Исак в статье для Radio Free Europe в 2012 году.

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А одной из самых известных жертв режима стала женщина по имени Зармина. Мать семерых детей расстреляли на стадионе за убийство ее жестокого мужа. Казнь женщины была тайно записана на видео и облетела весь мир.

Единственная известная фотография Зармины:

Работник стадиона Мохаммад Насим рассказывал Reuters в 2008 году, что в почву просочилось настолько много крови, что они не сразу смогли вырастить на стадионе новую траву. Пришлось срезать полуметровый слой грунта и заменить его.

"Слишком много крови пролилось на этом поле. Мы заложили новый слой почвы, чтобы игроки не наступали на кровь стольких людей", – говорил Насим.

Стадион был повторно открыт в 2011 году после реконструкции, но местным жителям тяжело посещать это место.

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"Теперь вечером сюда никто не приходит, даже мы не заходим внутрь. Все считают, что в этом месте обитают привидения, что даже сейчас души умерших не находятся в покое", – добавил охранник арены Набиль Кари.

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