Феноменальный успех. Украинцы завоевали историческую медаль на ЧМ-2022

В предпоследний соревновательный день ЧМ-2022 по водным видам спорта были разыграны медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Украину в миксте представляла пара Алексей Середа и София Лыскун. Наши спортсмены были одними из претендентов на медали.

И украинцы не подвели! По результатам соревнований Середа и Лыскун набрали 317,01 балла и завоевали серебряные медали в этом виде программы. Золото досталось китайским прыгунам, а бронза – паре из США.

Ukraine's Sereda and Lyskun claim Silver at the mixed 10m Synchro! #FINABudapest2022pic.twitter.com/v4sUtI8JIl