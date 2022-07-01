Феноменальний успіх. Українці вибороли історичну медаль на ЧС-2022

У передостанній змагальний день ЧС-2022 з водних видів спорту були розіграні медалі в синхронних стрибках з 10-метрової вежі.
Україну в міксті представляла пара Олексій Середа та Софія Лискун. Наші спортсмени були одними із претендентів на медалі.
І українці не підвели! За результатами змагань Середа і Лискун набрали 317,01 бала і вибороли срібні медалі у цьому виді програми. Золото дісталося китайським стрибунам, а бронза – парі із США.
Ukraine's Sereda and Lyskun claim Silver на mixed 10m Synchro! #FINABudapest2022 pic.twitter.com/v4sUtI8JIl- FINA (@fina1908) July 1, 2022
ЧС-2022: стрибки у воду. Змішані змагання з 10-метрової платформи
- 1. Китай – 341.16
- 2. Україна (Олексій Середа / Софія Ліскун) – 317.01
- 3. США – 315.90
#FINABudapest2022- SportRisultati (@SportRisultati) July 1, 2022
10m synchro mixed
1 #Duan / #Ren 341.16
2 Lyskun/Sereda 317.01
3 Schnell/Tyler 315.90
4 Wassen/Massenberg 286.38
5 #TimbrettiGugiu / #JodoinDiMaria 269.34 #Budapest2022 #tuffi #diving pic.twitter.com/Emewe8VHGf
Це перша нагорода збірної України у цій дисципліні за всю історію виступів наших спортсменів на чемпіонатах світу.
Загалом українці здобули 10 нагород на ЧС-2022 у Будапешті (2 золота, 6 срібло, 2 бронзи). У медальному заліку наша команда посідає 8 місце.
Раніше дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 з плавання Михайло Романчук вперше у кар'єрі виступив на чемпіонаті світу на відкритій воді і завоював бронзу.