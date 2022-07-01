Феноменальний успіх. Українці вибороли історичну медаль на ЧС-2022

Збірна України виграла десяту медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту. В активі пари стрибунів Олексія Середи та Софії Лискун срібло

Пара Середа - Ліскун здобула срібну медаль ЧС-2022 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У передостанній змагальний день ЧС-2022 з водних видів спорту були розіграні медалі в синхронних стрибках з 10-метрової вежі.

Україну в міксті представляла пара Олексій Середа та Софія Лискун. Наші спортсмени були одними із претендентів на медалі.

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І українці не підвели! За результатами змагань Середа і Лискун набрали 317,01 бала і вибороли срібні медалі у цьому виді програми. Золото дісталося китайським стрибунам, а бронза – парі із США.

Ukraine's Sereda and Lyskun claim Silver на mixed 10m Synchro! #FINABudapest2022 pic.twitter.com/v4sUtI8JIl - FINA (@fina1908) July 1, 2022

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ЧС-2022: стрибки у воду. Змішані змагання з 10-метрової платформи

1. Китай – 341.16

2. Україна (Олексій Середа / Софія Ліскун) – 317.01

3. США – 315.90

Це перша нагорода збірної України у цій дисципліні за всю історію виступів наших спортсменів на чемпіонатах світу.

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Загалом українці здобули 10 нагород на ЧС-2022 у Будапешті (2 золота, 6 срібло, 2 бронзи). У медальному заліку наша команда посідає 8 місце.

Раніше дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 з плавання Михайло Романчук вперше у кар'єрі виступив на чемпіонаті світу на відкритій воді і завоював бронзу.