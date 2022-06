Впервые в истории. Украинский пловец завоевал медаль на открытой воде

В столице Венгрии продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Украинский пловец Михаил Романчук дебютировал в соревнованиях такого уровня на открытой воде. Ранее наши синхронистки завоевали вторую золотую награду на ЧМ-2022.

Романчук принял участие в заплыве на 5 км. Наш спортсмен преодолел дистанцию за 53:13.90 и финишировал третьим. Бронзовая медаль Михаила стала первой в истории Украины завоеванной на открытой воде.

Чемпионом мира в этом виде соревнований стал немец Флориан Уэллброк, а серебро досталось Грегорио Палтриньери из Италии.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Открытая вода, 5 км (мужчины)

Official Results are in!! #openwater Men's 5km

Florian Wellbrock

Gregorio Paltrinieri

Mykhailo Romanchuk

