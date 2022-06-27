Впервые в истории. Украинский пловец завоевал медаль на открытой воде

В столице Венгрии продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Украинский пловец Михаил Романчук дебютировал в соревнованиях такого уровня на открытой воде. Ранее наши синхронистки завоевали вторую золотую награду на ЧМ-2022.
Романчук принял участие в заплыве на 5 км. Наш спортсмен преодолел дистанцию за 53:13.90 и финишировал третьим. Бронзовая медаль Михаила стала первой в истории Украины завоеванной на открытой воде.
Ракетный удар по Киеву
Чемпионом мира в этом виде соревнований стал немец Флориан Уэллброк, а серебро досталось Грегорио Палтриньери из Италии.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Открытая вода, 5 км (мужчины)
- 1. Флориан Уэллброк (Германия) 52:48.80
- 2. Грегорио Палтриньери (Италия) +00:03.90
- 3. Михаил Романчук (Украина) +00:25.10
Official Results are in!! #openwater Men's 5km— FINA (@fina1908) June 27, 2022
Florian Wellbrock
Gregorio Paltrinieri
Mykhailo Romanchuk
Official Results https://t.co/vEnqUOpjkEpic.twitter.com/IZfumshJ8h
Для Михаила Романчука это вторая медаль на чемпионате мира. Ранее он завоевал бронзу в заплыве на 800 метров в вольном стиле.