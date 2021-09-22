Едва не снес голову оператору: Макгрегор рассмешил своими бейсбольными способностями

Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор был приглашен на открытие бейсбольного матча между Чикаго Кабс и Миннесота Твинс, выступающих в MLB (профессиональная бейсбольная лига).
Читайте также: Макгрегор набросился с кулаками на рэпера. Тот отказался от селфи с бойцом
33-летнему ирландцу поручили выполнить символическую подачу в начале поединка. Но, к всеобщему разочарованию, ирландский боец не справился с задачей и запустил мяч далеко от кетчера, едва не попав в оператора, находящегося за спинами игроков.
Conor McGregor, Mechanics. pic.twitter.com/j1brsqFFXx— Rob Friedman (@PitchingNinja) September 21, 2021
Неудачный бросок Макгрегора развеселил американского бойца Джастина Гейджи, который не смог удержаться от язвительного поста в своем Twitter.
"Я не могу перестать смеяться над этим. Каждый боец ММА, который представлял нас на бейсболе, выглядел ужасно, но это выступление занимает первое место", – написал Гейджи, едва сдерживая смех.
I cannot stop laughing at this. Every MMA fighter that has represented us doing this has looked terrible but this takes the cake. https://t.co/n6Ck9AQ7wG— Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) September 22, 2021
Напомним, что Конор Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который получил в поединке против Дастина Порье. Тогда победу в первом раунде одержал американский боец.
Обзор лучших моментов боя Порье – Макгрегор