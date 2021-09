Едва не снес голову оператору: Макгрегор рассмешил своими бейсбольными способностями

Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор был приглашен на открытие бейсбольного матча между Чикаго Кабс и Миннесота Твинс, выступающих в MLB (профессиональная бейсбольная лига).

33-летнему ирландцу поручили выполнить символическую подачу в начале поединка. Но, к всеобщему разочарованию, ирландский боец не справился с задачей и запустил мяч далеко от кетчера, едва не попав в оператора, находящегося за спинами игроков.

Неудачный бросок Макгрегора развеселил американского бойца Джастина Гейджи, который не смог удержаться от язвительного поста в своем Twitter.

I cannot stop laughing at this. Every MMA fighter that has represented us doing this has looked terrible but this takes the cake. https://t.co/n6Ck9AQ7wG