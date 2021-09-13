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Макгрегор набросился с кулаками на рэпера. Тот отказался от селфи с бойцом

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
13 сентября, 11:10
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На церемонии вручения премии MTV Video Music Awards Конор Макгрегор бросил стакан с выпивкой в популярного рэпера Machine Gun Kelly
Конор с женой и Бейкер с Фокс на церемонии MTV
Конор с женой и Бейкер с Фокс на церемонии MTV

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор затеял стычку с известным американским рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бейкер) во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

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Инцидент произошел на красной дорожке. Как утверждает источник, ирландский боец якобы попросил у музыканта сфотографироваться, но получил отказ. Далее ситуация повернулась таким образом, что рэпер, по-видимому, толкнул Макгрегора, в результате чего тот отшатнулся назад, пролив свою выпивку.

Именно после этого Макгрегор якобы кинул стаканом с напитком в Бейкера. Чтобы не допустить потасовки, в дело пришлось вступать сотрудникам службы безопасности. При этом секьюрити быстро вывели из эпицентра событий девушку рэпера, голливудскую актрису Меган Фокс.

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Ранее мы писали, что Меган Фокс заперли в раздевалке после боя Макгрегора и Нурмагомедова.

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