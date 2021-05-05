Едва не похоронили заживо: как олимпийская чемпионка "воскресла" после авиакатастрофы

Американка Бетти Робинсон стала первой женщиной, выигравшей золотую олимпийскую медаль в легкой атлетике, в 16 лет она победила на Играх в Амстердаме

Бетти Робинсон (№879) выигрывает "золото" Олимпиады-1928 / Фото: Getty Images

Как-то возвращаясь со школы Бетти Робинсон опоздала на пригородный поезд. Девушка увидела уходящий состав и бросилась за ним. За этой погоней с окна вагона наблюдал ее учитель, бывший бегун. Он глазам своим не поверил, когда увидел, что Бетти догнала поезд и запрыгнула на подножку. С этого все и началось...

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Вбежала в историю

Робинсон была настолько быстрой, что уже после трех месяцев тренировок прошла квалификацию на Олимпиаду. В Амстердам-1928 Бетти стала первой в истории женщиной, выигравшей золотую олимпийскую медаль в легкой атлетике. В 16 лет победила на стометровке с мировым рекордом – 12,2!

На родине ее встретили с почестями, отблагодарили кучей подарков, в том числе часами с бриллиантами. И надеялись, что на домашней Олимпиаде-1932 в Лос-Анджелесе Робинсон снова будет чемпионкой.

Самолет упал в болото

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Но за год до Игр случилась беда. Бетти согласилась полетать на биплане с двоюродным братом. Самолет рухнул с высоты 200 метров в болото.

Девушку обнаружил спасатель – с открытыми переломами ноги и руки, разбитой головой. Спортсменка не подавала никаких признаков жизни. Ее отправили в морг.

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Не похоронили олимпийскую чемпионку по чистой случайности. Кто-то заметил у Бетти легкое дыхание. Ее тут же отвезли в госпиталь. Но прогнозы врачей были безутешными. Если она и выживет, то навсегда останется инвалидом.

Вернулась – и победила

Долгие месяцы в больнице, инвалидная коляска, пару шагов в день, тренировки...

Бетти Робинсон совершила невозможное. Она возобновила карьеру. И начала подготовку к Олимпийским играм 1936 года. Была одна загвоздка. Из-за травмы колено девушки полностью не сгибалось и она не могла сделать низкий старт. Решение было найдено. Бетти заявили в эстафетную команду и поставили на третий этап, где низкий старт не нужен.

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На Играх в Берлине сборная Германии уронила эстафетную палочку и "золото" взяли американки. Так Бетти Робинсон стала двукратной олимпийской чемпионкой.

После Олимпиады Бетти завершила карьеру. Работала тренером, судила соревнования. Вышла замуж и родила двоих детей. Умерла в возрасте 87 лет.

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