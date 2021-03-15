Цирк для Лукашенко: соперник трижды падал, чтобы не обогнать президента Беларуси

Не всеми признанный президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в спортивном празднике "Минская лыжня-2021". Команда Лукашенко победила в биатлонной эстафете 4 по 2 км, но больший ажиотаж вызвало видео, на котором один из участников гонки с трудом держится на лыжах рядом с президентом.

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В гонке в Раубичах соревновались команды администрации Лукашенко, аппарата Совмина, управления делами президента, Нацсобрания, облисполкомов и другие госструктуры. А уже после гонки один из ее участников несколько раз якобы случайно упал на трассе. Многие предположили, чтобы не обогнать президента Беларуси.

"Побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача – делать людям хорошее", – цитирует Лукашенко president.gov.by.

Ранее мы писали, что Лукашенко официально передал власть сыну. Теперь руководить белорусскими олимпийцами будет Виктор Лукашенко.

Видео: Сегодня

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