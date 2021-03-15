Цирк для Лукашенка: суперник тричі падав, щоб не обігнати президента Білорусі

Не всіма визнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко взяв участь у спортивному святі "Мінська лижня-2021". Команда Лукашенка перемогла в біатлонній естафеті 4 по 2 км, але більший ажіотаж викликало відео, на якому один з учасників гонки ледве тримається на лижах поруч з президентом.

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У гонці в Раубічах змагалися команди адміністрації Лукашенка, апарату Радміну, управління справами президента, нацзборів, облвиконкомів і інші держструктури. А вже після гонки один з її учасників кілька разів нібито випадково впав на трасі. Багато хто припустив, щоб не обігнати президента Білорусі.

"Перемагати завжди важко, тим більше коли за тобою стежать, вибачте за нескромність, мільйони різних очей. Але людям добре. Така моя доля. Моє завдання – робити людям добре", – цитує Лукашенка president.gov.by.

Раніше ми писали, що Лукашенко офіційно передав владу синові.Тепер керувати білоруськими олімпійцями буде Віктор Лукашенко.

Відео: Сьогодні

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