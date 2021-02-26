Лукашенко официально передал власть сыну. Такого не ожидал никто

Теперь руководить белорусскими олимпийцами будет Виктор Лукашенко

Виктор Лукашенко, старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, стал президентом Национального олимпийского комитета страны. Он заменил на этом посту отца.

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Александр Лукашенко возглавлял НОК Беларуси с 1997 года. Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а позднее был избран Олимпийским собранием на этот пост, сообщает сайт НОК Беларуси.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил членов НОК Беларуси от участия в мероприятиях организации, в том числе от Олимпийских игр. НОК подвергнут санкциям за дискриминацию белорусских спортсменов за политические взгляды, что является нарушением Олимпийской хартии.

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Таким образом, Александр и Виктор Лукашенко находятся под санкциями МОК. Это означает, что им запрещено присутствовать на любых мероприятиях под эгидой организации, в том числе – на Олимпийских играх.

Поэтому и ожидалось, что Олимпийский комитет возглавит нейтральная личность, которая сможет представлять страну в Токио-2021 и Пекине-2022. Но у Лукашенка решили по-другому.

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