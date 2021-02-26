Українська
$ 27,93
34,15
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Лукашенко официально передал власть сыну. Такого не ожидал никто

26 февраля, 11:05

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Теперь руководить белорусскими олимпийцами будет Виктор Лукашенко

Виктор Лукашенко, старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, стал президентом Национального олимпийского комитета страны. Он заменил на этом посту отца.

Реклама

Читайте также: У Беларуси забрали чемпионат мира по хоккею. Лукашенко не убедил Фазеля

Александр Лукашенко возглавлял НОК Беларуси с 1997 года. Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а позднее был избран Олимпийским собранием на этот пост, сообщает сайт НОК Беларуси.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил членов НОК Беларуси от участия в мероприятиях организации, в том числе от Олимпийских игр. НОК подвергнут санкциям за дискриминацию белорусских спортсменов за политические взгляды, что является нарушением Олимпийской хартии.

В тренде
Умер знаменитый футболист "Ромы"
Реклама

Таким образом, Александр и Виктор Лукашенко находятся под санкциями МОК. Это означает, что им запрещено присутствовать на любых мероприятиях под эгидой организации, в том числе – на Олимпийских играх.

Поэтому и ожидалось, что Олимпийский комитет возглавит нейтральная личность, которая сможет представлять страну в Токио-2021 и Пекине-2022. Но у Лукашенка решили по-другому.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НОК Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтает
Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтаетДругие
Девушкам запретили бикини! Это худшее, что могло произойти в спорте
Девушкам запретили бикини! Это худшее, что могло произойти в спортеДругие
Дочка Баюл удивила своим катанием и тем, что у нее на лице
Дочка Баюл удивила своим катанием и тем, что у нее на лицеДругие
Фанаты восхищались красотой спортсменки, а она оказалась порнозвездой
Фанаты восхищались красотой спортсменки, а она оказалась порнозвездойДругие
"Русские – пустоголовые": россиян не любят в других сборных и сравнили с обезьянойДругие
На ее трусики засматривался сам Джулиани: очаровательные фото гольфистки
На ее трусики засматривался сам Джулиани: очаровательные фото гольфисткиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять