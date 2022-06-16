"Чтоб ты сдохла". За что "русский мир" проклял Ризатдинову

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова вспомнила, как во время Игр-2020 в Токио поддержала олимпийскую чемпионку Линой Ашрам из Израиля.
Мнение украинки не понравилось российским болельщикам, которые обрушили тонны негатива в соцсетях Анны. Тогда звездная украинская гимнастка впервые столкнулась с неадекватностью россиян.
"Для меня не было сюрпризом, как ведут себя сейчас россияне. Потому что в художественной гимнастике, ни для кого не секрет, что это субъективный вид спорта, мы всегда боремся именно с Россией.
Впервые я почувствовала на себе просто невероятную кучу хейта, когда на Олимпиаде в Токио впервые за последние восемь Олимпиад выиграла не россиянка, а гимнастка из Израиля. Я ее поддержала, поздравила в социальных сетях. Я очень рада этому событию в нашем виде спорта, ведь наконец-то что-то изменилось.
После этого весь этот "русский мир" меня проклял. Они такое мне писали, что это просто ужас. Это было впервые, когда я столкнулась с такой злостью. Это были простые подписчики, гимнастки из России, которым 14-16 лет. То есть дети мне писали: "Чтобы ты сдохла. Как ты так можешь? Наши – самые лучшие". То есть они – неадекватны", – сказала Ризадинова Youtube-каналу "Зірковий шлях".
Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио российские гимнастки впервые за 21 год остались без золотых медалей. Чемпионкой Игр стала спортсменка из Израиля Линой Ашрам. По этому поводу в России началась настоящая истерика.