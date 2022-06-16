"Щоб ти здохла". За що "російський світ" прокляв Різатдінову

Українська гімнастка Ганна Різатдінова згадала, як під час Ігор-2020 у Токіо підтримала олімпійську чемпіонку Ліною Ашрам з Ізраїлю.

Думка українки не сподобалася російським уболівальникам, які обрушили тонни негативу у соцмережах Ганни. Тоді зіркова українська гімнастка вперше зіткнулася із неадекватністю росіян.

"Для мене не було сюрпризом, як поводяться зараз росіяни. Тому що у художній гімнастиці, ні для кого не секрет, що це суб'єктивний вид спорту, ми завжди боремося саме з Росією.

Вперше я відчула на собі просто неймовірну купу хейту, коли на Олімпіаді у Токіо вперше за останні вісім Олімпіад виграла не росіянка, а гімнастка з Ізраїлю. Я її підтримала, привітала у соціальних мережах. Я дуже рада цій події у нашому виді спорту, адже нарешті щось змінилося.