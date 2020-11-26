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Почему Украина – топ-держава в художественной гимнастике (видео)

26 ноября, 19:05

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Анна Бессонова – рекордсменка по количеству медалей на чемпионатах мира

Впервые с 2004 года в Киев съедутся лучшие "художницы" континента. С 26 по 29 ноября в столице проходит чемпионат Европы.

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Художественная гимнастика – это топовый вид спорта для Украины. Наши грации добились колоссальных успехов на чемпионатах мира и Европы, а также Олимпийских играх. Вот вам немного впечатляющих цифр.

Единственная советская гимнастка, которая дважды была абсолютной чемпионкой мира (1977 и 1979) – это Ирина Дерюгина.

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Анна Бессонова завоевала больше всего медалей чемпионатов мира – 27 (5 золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых).

В топ-10 по количеству золотых медалей ЧМ – Александра Тимошенко (10) и Елена Витриченко (9).

Всего на чемпионатах мира у сборной Украины 91 медаль – 25 золотых, 28 серебряных и 38 бронзовых.

Посмотрим на олимпийский пьедестал. В Сеуле-88 у Александры Тимошенко – "бронза". В Барселоне-92 у Александры Тимошенко – "золото", у Оксаны Скалдиной – "бронза".

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В Атланте-96 у Екатерины Серебрянской - "золото", у Елены Витриченко – "бронза".

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Анна Бессонова выигрывает "бронзу" в Афинах-2004 и Пекине-2008.

Анна Ризатдинова завоевывает бронзовую медаль в Рио-2016.

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Перейдем к чемпионату Европы. Вдумайтесь только – у Елены Витриченко, Екатерины Серебрянской и Александры Тимошенко – по 10 золотых медалей!

У сборной Украины – 96 наград! 30 золотых, 36 серебряных и 30 бронзовых. Сотню должны разменять в Киеве-2020!

Напомним, что выступление лучших гимнасток Европы можно будет посмотреть с 26 по 29 ноября в столичном Дворце спорта. Здесь, при поддержке OLL.TV, пройдет чемпионат Европы. Трансляция финалов на канале "Индиго".

Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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Ирина Дерюгина художественная гимнастика Анна Ризатдинова Елена Витриченко Анна Бессонова

Источник: Сегодня|Спорт

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