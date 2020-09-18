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Бубка отреагировал на покорение его "вечного" рекорда Дюплантисом

18 сентября, 10:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Глава НОК Украины поздравил молодого шведа и его родителей с прекрасным результатом

Мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе, который держался 26 лет, покорен. Вчера вечером швед Арман Дюплантис побил рекорд Бубки на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме. 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте 6,15 см. Достижение украинского легкоатлета он превзошел на 1 см.

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Нынешний президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка оперативно отреагировал на событие, написав на своей страничке в Twitter:

"Поздравляю Армана с побитием моего рекорда! Удивительный результат. Рад за него и его родителей, они – прекрасные люди. И я счастлив, что легкая атлетика и спорт в целом имеет такие яркие звезды на будущие годы. Всего наилучшего и двигаться дальше к новым высотам".

Напомним, что минувшей зимой Дюплантис установил мировой рекорд в помещении. В шотландском Глазго швед преодолел планку на высоте 6 метров 18 сантиметров.

Также украинские легкоатлеты собрали богатый урожай медалей на "Бриллиантовой лиге" в Риме.

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Смотрите, как развлекался на карантине прыгун с шестом:

Видео: Instagram

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легкая атлетика рекорд реакция Сергей Бубка прыжки с шестом Арман Дюплантис
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