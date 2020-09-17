"Вечный" рекорд Бубки побит! 20-летний швед переписал историю в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис, казалось бы, сделал невозможное и установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. На этапе Бриллиантовой лиги в Риме он преодолел планку на высоте 6,15 метра. Рекорд легендарного украинца Сергея Бубки Дюплантис превзошел на один сантиметр. Ранее мы писали, что лучшие прыгуны с шестом на карантине устроили огненный батл в саду.

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Напомним, что достижение Сергея Бубки продержалось 26 лет! В 1994 году украинский шестовик прыгнул 6 метров и 14 сантиметров на соревнованиях в итальянской Сестриере. А Дюплантис этой зимой уже установил мировой рекорд в помещении. На турнире в шотландском Глазго 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте 6 метров и 18 сантиметров.

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Арман Дюплантис / Фото: Reuters

Последним, кто устанавливал мировой рекорд до Дюплантиса, был француз Рено Лавиллени. В 2014 году он преодолел планку на высоте 6,16 метра. А Сергей Бубка подстегивал уникального мирового рекордсмена из Швеции. Украинский легкоатлет призывал скандинавского уникума поднимать планку.

Смотрите, как прыгун с шестом запрыгивал на балкон

Видео: Instagram

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