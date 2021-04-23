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Брависсимо! Украинские девушки сильнее всех в Европе!

23 апреля, 22:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Четыре медали сегодня выиграла женская сборная Украины на чемпионате Европы по борьбе, золото у Белинской и Коляденко, серебро у Рыжко, бронза у Грушиной-Якобии

/ Фото: Getty Images

Фантастический вечер в Варшаве выдался для украинок на чемпионате Европы по борьбе. Наши девушки собрали целый букет наград.

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Алла Белинская выиграла континентальное "золото"! В финале весовой категории до 72 кг Белинская победила представительницу Болгарии Юлианну Янаеву – 6:3.

Перед этим чемпионкой Европы в категории до 62 кг стала Ирина Коляденко! В финале она победила Марианну Састин из Венгрии – 4:1.

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Татьяна Рыжко завоевала европейское "серебро" в категории до 65 кг. Украинка в финале проиграла представительнице Молдовы Ирине Рингачи – 0:10.

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Бронзовую медаль выиграла Алина Грушина-Акобия в весовой категории до 57 кг. Наша спортсменка победила итальянку Франческу Инделикато.

Всего наша женская команда завоевала шесть медалей на чемпионате Европы и заняла второе место в общем зачете.

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Ранее мы писали, что на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве грянула настоящая сенсация. Призер Олимпийских игр-2016 и действующий чемпион мира в греко-римском стиле Жан Беленюк не смог преодолеть 1/4 финала в категории до 87 кг.

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борьба Чемпионат Европы женская борьба
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