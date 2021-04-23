Бравісімо! Українські дівчата сильніші за всіх у Європі!

Чотири медалі сьогодні виграла жіноча збірна України на чемпіонаті Європи з боротьби, золото у Белінської і Коляденко, срібло у Рижко, бронза у Грушиної-Акобії

/ Фото: Getty Images

Фантастичний вечір у Варшаві видався для українок на чемпіонаті Європи з боротьби. Наші дівчата зібрали цілий букет нагород.

Реклама

Алла Белінська виграла континентальне "золото"! У фіналі вагової категорії до 72 кг Белінська перемогла представницю Болгарії Юліанну Янаєву – 6:3.

Перед цим чемпіонкою Європи в категорії до 62 кг стала Ірина Коляденко! У фіналі вона перемогла Маріанну Састін із Угорщини – 4:1.

Реклама

Тетяна Рижко завоювала європейське "срібло" в категорії до 65 кг. Українка у фіналі програла представниці Молдови Ірині Рингач – 0:10.

В тренді Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти

Бронзову медаль виграла Аліна Грушина-Акобія у ваговій категорії до 57 кг. Наша спортсменка перемогла італійку Франческу Інделікато.

Всього наша жіноча команда завоювала шість медалей на чемпіонаті Європи і зайняла друге місце в загальному заліку.

Реклама

Раніше ми писали, що на чемпіонаті Європи з боротьби у Варшаві грянула справжня сенсація. Призер Олімпійських ігор-2016 і діючий чемпіон світу в греко-римському стилі Жан Беленюк не зміг подолати 1/4 фіналу в категорії до 87 кг.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама