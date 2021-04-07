Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Америка выступила против Китая! Громкое заявление Госдепа

7 апреля, 16:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Штаты думают о бойкоте Олимпийских игр

Власти США рассматривают идею бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Реклама

Тест. 10 интересных фактов о первой Олимпиаде-1896

"Мы желаем обсудить идею бойкота с нашими союзниками, – передает Financial Times слова Прайса. – Мы продолжим тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход".

Ранее с призывами бойкотировать Олимпиаду-2020 выступило порядка 200 правозащитных организаций. Причиной послужили доклады о массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), в которых отмечается, что более миллиона уйгуров-мусульман содержатся в лагерях для интернированых.

Читайте также: Байдена призвали к бойкоту: конфликт США и Китая затронул Олимпиаду-2022

Реклама

В марте США совместно с ЕС, Великобританией и Канадой ввели санкции в отношении китайских чиновников, участвующих в выработке политики в отношении Синьцзяна, что вызвало ответные меры со стороны Пекина. Власти Китая назвали информацию о происходящем в СУАР "ложной" и "несовместимой с реальностью".

В тренде
Сказала "Да!" Свитолина выходит замуж за Монфиса

В ежегодном докладе Госдепартамента по правам человека, опубликованном 30 марта, политика Китая в Синьцзяне была названа геноцидом. "В Китае правительственные власти совершили геноцид против уйгуров, которые преимущественно являются мусульманами, и преступления против человечности, включая тюремное заключение, пытки, принудительную стерилизацию, преследование уйгуров и членов других религиозных и этнических меньшинств", – говорится в докладе.

США всего раз бойкотировали Игры – в 1980 году в Москве. Такое решение было принято из-за ввода войск СССР в Афганистан.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада-2022 в Пекине
Реклама

Олимпиада-2022 в Пекине / Фото: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Олимпийские игры бойкот олимпиада-2022

Источник: РБК

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рейтинг роста мировых рекордов: почему дискоболы круче спринтеров
Рейтинг роста мировых рекордов: почему дискоболы круче спринтеровДругие
Скандал в фигурном катании: россиянок заподозрили в махинациях с гормонами
Скандал в фигурном катании: россиянок заподозрили в махинациях с гормонамиДругие
Вот это бюст! Космическая грудь Марины Бех-Романчук
Вот это бюст! Космическая грудь Марины Бех-РоманчукДругие
Красавица-дзюдоистка похвасталась именным вином
Красавица-дзюдоистка похвасталась именным виномДругие
Полюбуйтесь на нее без штанги! Украинская сенсация тяжелой атлетики Камила Конотоп вне спорта
Полюбуйтесь на нее без штанги! Украинская сенсация тяжелой атлетики Камила Конотоп вне спортаДругие
Гольфистка из Милана сведет с ума любого: горячие фото Элеоноры
Гольфистка из Милана сведет с ума любого: горячие фото ЭлеонорыДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять