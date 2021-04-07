Америка виступила проти Китаю! Гучна заява Держдепу

Влада США розглядає ідею бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року, які пройдуть в Пекіні. Про це повідомив керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс.

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"Ми бажаємо обговорити ідею бойкоту з нашими союзниками, – передає Financial Times слова Прайса. – Ми продовжимо тісно консультуватися з союзниками і партнерами, щоб визначити наші спільні проблеми і виробити загальний підхід".

Раніше із закликами бойкотувати Олімпіади-2020 виступило близько 200 правозахисних організацій. Причиною послужили доповіді про масові порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР), в яких наголошується, що понад мільйон уйгурів-мусульман утримуються в таборах для інтернованих.

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У березні США спільно з ЄС, Великою Британією і Канадою ввели санкції стосовно китайських чиновників, які беруть участь у виробленні політики стосовно Синьцзяна, що викликало у відповідь заходи з боку Пекіна. Влада Китаю назвали інформацію про те, що відбувається в СУАР, "помилковою" і "несумісною з реальністю".

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У щорічній доповіді Держдепартаменту з прав людини, опублікованій 30 березня, політика Китаю в Синьцзяні була названа геноцидом. "У Китаї урядова влада вчинила геноцид проти уйгурів, які переважно є мусульманами, і злочини проти людяності, включаючи тюремне ув'язнення, тортури, примусову стерилізацію, переслідування уйгурів і членів інших релігійних і етнічних меншин", – йдеться в доповіді.

США всього раз бойкотували Ігри – 1980 року в Москві. Таке рішення було прийнято через введення військ СРСР до Афганістану.

XXIV зимова Олімпіада пройде в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

Реклама Олімпіада-2022 в Пекіні / Фото: Reuters

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