В Китай не доехал: куда пропал самый экзотичный спортсмен мира

Олимпийские игры в Пекине лишились одного из самых заметных участников. Пита Тауфатофуа выделялся не результатами, а эффектным внешним видом. Куда он пропал?

Пита Тауфатофуа не смог выступить на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Спортсмен из островного государства Тонга регулярно участвует в Олимпийских играх с 2016 года.

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На летних он представляет свою страну в тхэквондо, а зимой соревнуется в лыжных гонках.

Заговорить о себе Пита заставил после церемонии открытия Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где спортсмен прошелся с голым торсом и весь измазанный специальным маслом.

Пита Тауфатофуа в Рио. Фото: Getty Images

Однако спустя два года Пита шокировал еще больше, когда в таком же виде появился на открытии уже зимних игр в Пхенчхане.

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Пита на открытии Игр-2018. Фото: Reuters

Другие мелкие государства подхватили идею с экзотическими национальными нарядами, поэтому в Токио их количество намного увеличилось.

Но в Пекине Тауфатофуа уже не оказалось, хотя спортсмен заработал лицензию в Китай. Что же с ним случилось?

Планы поехать на Олимпиаду-2022 нарушило извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, вызвавшее цунами. В результате стихийного бедствия его дом, а также жилье многих его соотечественников оказалось разрушенным.

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"В этот раз я не разделю с вами Олимпиаду. Но продолжу поддерживать все олимпийцев, которые так упорно трудились, чтобы представлять родину. Сейчас у меня есть другой вызов, на который я должен ответить", – сообщил Тауфатофуа в Instagram.

Тауфатофуа открыл благотворительный фонд для помощи пострадавшим от цунами и уже собрал больше 80 тысяч долларов. Тем не мене, Пита обещает порадовать нас своим присутствием на Олимпиаде-2024 в Париже.