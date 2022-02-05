МОК зарабатывает деньги, Китай – политические бонусы: почему Игры в Пекине – худшие

Корреспондент "Сегодня" Любомир Луканюк поделился первыми впечатлениями от пребывания в Пекине. Для него это уже седьмые Игры, поэтому есть с чем сравнить

Олимпийские игры больше не праздник / Фото: Коллаж: Сегодня

К сожалению, это сравнение точно не в пользу Олимпиады-2022. Карантинные ограничения и наплевательское отношение к спортсменам и гостям полностью испортило впечатление.

Читайте также: Главная изюминка, которую не увидели зрители: что осталось за кадром церемонии открытия Олимпиады

Реклама

"Если прибегнуть к сравнению с 2008 годом, то та Олимпиада была для меня лучшей, а эта будет худшей. Сейчас всем безразлично, Международный олимпийский комитет просто зарабатывает деньги, Китай зарабатывает свои какие-то политические бонусы. Никто не думает о зрителях и о спортсменах. Спорт без зрителей на трибунах – это как песня без музыки", – рассказал Луканюк в эфире канала Украина 24.

Но на этом негативные впечатления не заканчиваются. Неудобства добавляет блокировка привычных нам мессенджеров, соцсетей и даже обычной почты от Google.

"А еще Китай – это отличное место для лечения зависимости от гаджетов, соцсетей, месседжеров. Здесь не работают привычные нам Facebook, Telegram, Google. Даже почту Gmail невозможно просмотреть. Послабление только в олимпийской деревне, где это все работает, чтобы лишний раз не травмировать спортсменов", – добавил наш коллега.

Ранее корреспондент "Сегодня" поделился первыми впечатлениями от Пекина – увидел космонавтов, послушал новый анекдот и ощутил себя в киевской маршрутке.