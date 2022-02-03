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Релакс по-китайски и в туалет с полицией: первые впечатления от Пекина-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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3 февраля, 21:13
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Корреспондент "Сегодня" на Олимпиаде увидел космонавтов, послушал новый анекдот и ощутил себя в киевской маршрутке
Первые впечатления от Пекина
Первые впечатления от Пекина / Фото: Коллаж: Сегодня

"Что самое сложное в Пекине?" – спрашивал я своих коллег, которые чуть раньше прилетели на Олимпиаду. "Каждый день видеть этих космонавтов", – был загадочный ответ.

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Ну что ж, пора и мне посмотреть на этих загадочных существ.

Я уже писал, сколько нужно было пройти адских процедур, чтобы получить заветный пропуск. Но если вы думаете, что дальше – легче, то ошибаетесь.

ОРУЖИЕ, НАРКОТИКИ? НЕТ, СПАСИБО

В "Борисполе" регистрация прошла быстро. Проверили два ПЦР-теста, декларацию здоровья (зеленый qr-код) и аккредитацию и выпустили из страны.

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Пункт транзита – Стамбул. Времени на стыковку меньше двух часов. Аэропорт огромнейший, пока дошел до нужного гейта, началась посадка. Но скопление сотен людей у ворот вызвало тревожное опасение. Не зря. Было жестко.

На сотни пассажиров один проверяющий. Дотошно смотрит и фотографирует паспорт, аккредитацию, ПЦР-тест и... А вот тут нежданчик. В пособии для въезда в Китай было четко сказано, что зеленый qr-код может быть в виде скриншота. Но проверяющий потребовал его показать в режиме онлайн через приложение.

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Отсутствие возможности подключиться к бесплатному интернету в "накопителе" породило небольшое замешательство. Каждый начал включать роуминг или покупать доступ в Сеть. А это дополнительное время.

Те, кто получил пропуск стыкались с еще одной процедурой. Досмотром на наркотики или взрывчатые вещества. Вспомнился анекдот.

  • На таможне. Таможенник туристу:
  • - Алкоголь, оружие, наркотики?
  • - Нет, спасибо. Если можно, то чашечку кофе.

В жизни это выглядит так. Трое проверяющих.

Первому показываешь ноутбук и включаешь его.

Второй выворачивает содержимое ручной клади и мажет специальными стикерами, проверяя не было ли контакта с запрещенными веществами.

Третий заставляет снять верхнюю одежду и обувь, проделывая те же манипуляции со стикерами.

Вся эта катавасия длится довольно долго. Как результат – самолет вылетает с часовым опозданием.

А ВОТ И КОСМОНАВТЫ

Пекин. А вот и космонавты. В аэропорту всех пассажиров встречают китайцы в защитных костюмах. На них нет абсолютно никаких открытых участков тела. Ощущение, что ты попал в город, который пострадал от химической атаки. И уже через пару метров самому хочется такой же костюм.

Первая процедура довольно простая. Оформление таможенной декларации. Если вы не затупили и сделали ее зарание в приложении, то к сканеру прикладываете паспорт и получаете штрих-код – это ваш пропус на волю. Но через место пыток.

ЭТО РЕЛАКС, ДЕТКА

Помните мем, про спортсмена, у которого есть план и он его придерживается.

В Пекине родился новый. Вопрос корреспондента фавориту Олимпиады: "На какой результат рассчитываете?" Ответ, казалось бы абсурдный: "На негативный".

Но абсурда тут никакого. Все мечтают о негативном ПЦР-теста, поскольку позитивных на Олимпиаде предостаточно. В том числе, и у нашей сборной.

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Когда милая китайская девушка тебе говорит: "Релакс", то тело так и просит чего-то приятного. Но...

Кабинка для ПЦР-теста. Сажусь, сканирую свой штрих-код, на экране компьютера появляются все мои данные. Далее смотрю в специальную камеру, которая подтверждает, что человек, который приложил штрих-код и который сидит на стуле – один и тот же. Все это снимает еще одна камера, чтобы исключить обман со стороны медсестры.

Она ласково просит задрать голову вверх и произносит такое умиротворенное слово релакс. А дальше засовывает в нос палочку для забора анализа. Засовывает долго, очень долго. Когда уже нет мочи терпеть, снова просит расслабиться и сунет еще дальше.

Впечатление, что коронавирус гнездится где-то в мозгу и его оттуда будут выковыривать. В общем, засунув полностью палочку в нос, девушка не успокаивается, считает до пяти, а потом пять раз ее прокручивает.

Слезы из глаз градом идут после такой процедуры. А медсестра лишь ехидно говорит: "Смайл".

В принципе можно и улыбнуться зная, что подобное с тобой больше не повториться. Но ПЦР-тесты в Пекине-2022 нужно сдавать каждый день. Каждый день, Карл! Бр-р-р-р...

КАК В МАРШРУТКЕ

Следующие шаги – уже без экзекуций. Долгая очередь на паспортном контроле. Пограничник до буквы сверяет паспорт с аккредитацией, хотя компьютер давно уже сравнил и согласовал.

Потом быстрая валидация аккредитации – и вуаля. Я официальный участник Игр.

Осталось забрать багаж. Чемоданы выдают не как обычно – с транспортера. А дезинфицируют и доставляют на остановку автобусов.

Мой отель в горном кластере (гороед Чжанцзякоу), а это за 200 км от аэропорта. Едем автобусом более четырех часов. Аккурат половина пути из Стамбула в Пекин.

Чем выше в горы, тем холоднее. В автобусе такая холодина, что в пуховике зуб на зуб не попадает. Типичная киевская маршрутка повышенного комфорта.

Столь длинный путь не обходится без пит-стопа – на туалет. Возле него автобус встречает полицейская машина и сопровождает до WC, а во время стоянки в салон заходит еще один космонавт и переписывает номера паспортов.

Чжанцзякоу встречает нас морозом в минус 17 и сильным ветром. И если журналисты во время соревнований могут погреться и выпить горячего чая, то спортсменам тут будет несладко.

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