Спящего Путина сравнили с Дракулой: как Сеть отреагировала на конфуз с президентом РФ в Пекине

Президент России Владимир Путин посетил открытие Олимпийских игр 2022 года в Пекине и, кажется, получил новое прозвище

Путина сравнили с Дракулой / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Как мы писали ранее, Путин заснул во тот момент, когда на олимпийском стадионе проходила сборная Украины. Или сделал вид, не суть важно.

Пользователи Сети обратили внимание на внешний вид президента РФ. Путин сидел отдельно от других гостей открытия. На нем был черный плащ, а ноги прикрывал такого же цвета плед, из-за чего казалось, что у него верхня одежда до самих пяток.

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Прям как у Графа Дракулы! Именно с этим литературным персонажем сравнили президента РФ. Да уж, так попить крови не смог бы даже знаменитый вампир…

Второе сравнение было не менее обидным. В обличии Путина нашли сходство с бабушкой. Где-то на лавочке в Подмосковье, вероятно.

Кстати, оппозиционный политик Любовь Соболь предположила, что Путину очень подошло бы кресло качалка. В комментариях поправили, что еще лучше – инвалидное.

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Также в Сети появился интересный вариант, что же снилось Путину, когда он заснул на трибуне.