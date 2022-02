Старость – не радость. Путин заснул при появлении сборной Украины на открытии Олимпиады

Сегодня в Пекине состоялась торжественная церемония открытия Олимпийских игр 2022 года.

На нашем сайте проходит онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022.

Во время прохождения олимпийской сборной Украины трансляторы выловили момент с президентом РФ Владимира Путина.

Moments ago: #Putin grabs a lonely nap as #Ukraine delegation enters the #Olympics#OpeningCeremony. The first of many uncomfortable images from these #Beijing games. pic.twitter.com/7uaz3EDytE