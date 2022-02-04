Сплячого Путіна порівняли з Дракулою: як Мережа відреагувала на конфуз із президентом РФ у Пекіні

Президент Росії Володимир Путін відвідав відкриття Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні і, здається, отримав нове прізвисько

Путіна порівняли з Дракулою / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Як ми писали раніше, Путін заснув у той час, коли на олімпійському стадіоні проходила збірна України. Або вдав, не має значення.

Користувачі мережі звернули увагу на зовнішній вигляд президента РФ. Путін сидів окремо від інших гостей відкриття. На ньому був чорний плащ, а ноги прикривав такого ж кольору плед, через що здавалося, що у нього верхній одяг до самих п'ят.

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Прям як у Графа Дракули! Саме із цим літературним персонажем порівняли президента РФ. Так попити крові не зміг би навіть знаменитий вампір...

Друге порівняння було не менш образливим. У образі Путіна знайшли схожість із бабусею. Десь на лавці у Підмосков'ї, мабуть.

До речі, опозиційний політик Любов Соболь припустила, що Путіну дуже підійшло б крісло гойдалки. У коментарях виправили, що ще краще – інвалідне.

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Також у Мережі з'явився цікавий варіант, що снилося Путіну, коли він заснув на трибуні.