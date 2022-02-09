Олимпиада-2022: расписание всех финалов 10 февраля

В четверг на зимних Олимпийских играх в Китае будут разыграны восемь комплектов наград – время начала финальных соревнований

В четверг разыграют медали в сноуборде / Фото: Reuters

Олимпийские игры в Пекине набирают обороты. В четверг определятся чемпионы и призеры в семи дисциплинах – сноуборде, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжным гонкам, фристайле, конькобежном спорте и санном спорте.

Расписание медальных стартов на 9 февраля

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СНОУБОРД

03:30. Хаф-пайп (женщины)

09:20. Кросс (мужчины)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

03:30. Произвольная программа (мужчины)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

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08:15. Суперкомбинация. Слалом (мужчины)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

09:00. Классический стиль, 10 км (женщины)

ФРИСТАЙЛ

13:50. Микст. Акробатика. Финал 2

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

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14:00. 5000 м (женщины)

САННЫЙ СПОРТ

15:30. Смешанная эстафета

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Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.